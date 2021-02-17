Буффало, США, , 07:33 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Андерс Ли. Ещё одну шайбу забросил форвард Жан-Габриэль Пажо.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отыграл «на ноль», отразив все 20 бросков по своим воротам. Это его первый шат-аут за клуб.

В настоящее время «Айлендерс» занимают второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 19 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 10 очками.

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