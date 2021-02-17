Кемерово, , 04:59 — REGNUM В Кемеровской области с 26 августа по 5 сентября 2021 года пройдут состязания в рамках чемпионата России по боксу среди мужчин. Соревнования будут приурочены к 300-летию Кузбасса и ко Дню шахтера. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации правительства региона.

«Этот год — юбилейный, особенный для региона. У нас ведутся масштабные стройки, в том числе крупных спортивных объектов, благоустраиваются территории, создается новая комфортная инфраструктура, — отметил губернатор Сергей Цивилёв во время обсуждения мероприятий с генеральным секретарём Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым и членами оргкомитета соревнований. — Всё это позволит проводить в Кузбассе спортивные соревнования самого высокого уровня».

Предполагается, что на чемпионат приедут 320 лучших боксеров со всех регионов России, а также тренеры и судьи.

Призовой фонд составит 10 миллионов рублей. Также, победители в каждой из десяти весовых категорий получат по автомобилю. Ожидается приезд и именитых звезд российского бокса, олимпийских чемпионов и профессиональных боксеров, известных деятелей спорта, телеведущих и комментаторов. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».