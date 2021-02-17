Новосибирск, , 04:15 — REGNUM В Новосибирске на площадке строительства новой ледовой арены на улице Немировича-Данченко на сегодняшний день проводятся бетонные работы на уровне верхнего этажа здания — на высоте 32 метра. Общая высота объекта — 38,2 метра. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

На объекте начался монтаж металлических ферм перекрытия. Длина самой маленькой смонтированной фермы составляет 58,25 метра, масса — 75 тонн. Е

По словам строителей, монтаж металлоконструкций завершится в июле. Их суммарный вес составит три тысячи тонн (2300 тонн — на основной арене и 700 — на тренировочной).

Сейчас на тренировочной ледовой арене завершён монтаж перекрытий и фасадные конструкции.

Общий уровень технической готовности объекта с учётом материальных запасов на площадке строительства, оборудования, материалов в стадии изготовления и поставки составляет 52%.

«Сделано всё, чтобы скорректировать отставания, которые накоплены в прошлом пандемийном году и вырваться вперёд по тем видам работ, которые можно делать уже сейчас, — прокомментировал губернатор Андрей Травников. — По финансированию никаких сомнений нет: средства в федеральном и областном бюджетах предусмотрены».

В 2021 году планируется закрыть тепловой контур здания и подключить арену к сетям теплоснабжения, а в зимний период 2021—2022 — выполнить монтаж внутренних инженерных систем, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделочным работам.

Сейчас на стройке работает 400 человек.

Ледовая арена в Новосибирске возводится в рамках комплексного плана подготовки к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023.