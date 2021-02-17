Токио, , 03:01 — REGNUM В Японии губернатор префектуры Симанэ, расположенной на западе страны, Тацуя Маруяма заявил о намерении из-за ситуации с COVID-19 отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня на её территории. Об этом 17 февраля сообщает агентство Kyodo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

По мнению Маруямы, правительство Японии и администрация Токио принимают недостаточно эффективные меры против распространения коронавирусной инфекции, что является достаточным основанием для такого решения.

Напомним, эстафета олимпийского огня должна стартовать в префектуре Фукусима 25 марта. В течение 121 дня факел планируется пронести через все 47 префектур Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Токио 16 февраля пройдёт первое после скандальной отставки Ёсиро Мори заседание специального совета по выборам нового председателя организационного комитета Олимпийских игр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Токио собирается совет по выборам главы оргкомитета Олимпиады