Барселона, Испания, , 23:34 — REGNUM Каталонская «Барселона» принимает на своем поле «Пари Сен-Жермен» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На данный момент испанская команда лидирует со счетом 1:0. Лионель Месси отличился с 11-метровой отметки.

В стартовом составе «Барселоны» появился защитник Жерар Пике, который недавно восстановился от травмы связок колена, которую получил в конце ноября. Об этом информирует пресс-служба «каталонцев».

Состав «Барселоны» выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Стеген, Серджиньо Дест, Клеман Лангле, Жерар Пике, Жорди Альба, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Лионель Месси.