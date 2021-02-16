Москва, , 23:27 — REGNUM Столичный ЦСКА принял на своем льду подольский «Витязь» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе «армейцев» отличились Андрей Локтинов, Джон Гилмор и Сергей Андронов. Единственную шайбу «Витязя» забросил Артем Бородкин.

Таким образом, команда Игоря Никитина выиграли дивизион Тарасова, это случилось в девятый раз за историю клуба. В активе «армейцев» 85 очков в 55 матчах.