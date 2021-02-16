Рим, , 23:09 — REGNUM Согласно информации портала Calciomercato, римский клуб ищет замену голкиперу команды Пау Лопесу, тренерский штаб не доволен его игрой. «Удинезе» установил ценник за Муссо в размере 20 миллионов евро. В свою очередь, «Рома» может предложить игроку четырехлетний контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год.

Отметим, что Хуаном Муссо также интересуется миланский «Интер», планирующий взять игрока на роль второго голкипера. «Рома» гарантирует Муссо место в стартовом составе.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 21 матч в составе «Удинезе» и шесть раз отстоял на «ноль».