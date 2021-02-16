Эдмонтон, Канада, , 21:49 — REGNUM Нападающий Девин Шор может покинуть «Эдмонтон Ойлерз» в ближайшее время.

Согласно информации на официальном портале «нефтяников», клуб поместил игрока на драфт отказов. В текущем сезоне Шор провел в составе «Ойлерз» 11 матчей и отличился 3 (1+2) очками, проводя на льду в среднем 8 минут и 59 секунд за матч.

Заработная плата в контракте Шора составляет 700 тысяч долларов.

В прошлом сезоне 26-летний хоккеист выступал за «Коламбус» и «Анахайм», набрав за 45 матчей сезона 12 (5+7) очков.