Норвич, , 21:44 — REGNUM Защитник «Норвич Сити» Макс Ааронс интересен европейским грандам.

Согласно данным портала Sky Sports, представители английского клуба озвучили для «Баварии» сумму за переход футболиста. «Мюнхенцам» придется выложить за англичанина не менее 35 миллионов фунтов стерлингов, чтобы осуществить усиление своей обороны.

Отмечается, что «Норвич» сдержанно относится к трансферным предложениям по футболисту. Они не спешат продавать 21-летний талант и хотят перейти к серьезным переговорам ближе к концу текущего сезона.

Макс Ааронс, который также интересен «Манчестер Юнайтед», отличился одним голом в 29 матчах нынешнего розыгрыша Чемпионшипа.