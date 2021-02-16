Мадрид, , 18:37 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике вошел в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) с «ПСЖ». Об этом 16 февраля сообщает «Матч ТВ».

34-летний футболист не играл с ноября 2020 г., когда получил травму в матче 10 тура чемпионата Испании против «Атлетико». У него были диагностированы растяжение внутренней боковой связки III степени и травма передней крестообразной связки правого колена.

Первый матч 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет 16 февраля на стадионе «Камп Ноу».