Москва, , 18:34 — REGNUM Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад рассказал 16 февраля о возможной работе в сборной РФ по биатлону в качестве тренера.

«Если мне дадут полный карт-бланш, то почему бы и нет. Я бы точно подумал над приглашением из России, — отметил Фуркад в эфире «Матч ТВ». — Россия самая зимняя страна в мире, и мне удивительно не видеть ее среди доминирующих наций, как Норвегия и Франция».

«Мне бы хотелось, чтобы РФ вернулась на лидирующие позиции. Прекрасно понимаю, насколько тяжело наладить взаимодействие между СБР и всеми регионами и тренерами сборной, тяжело избежать внутренних противостояний», — добавил он.

Фуркад завершил карьеру в 2020 году.