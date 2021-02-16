Москва, 16 февраля 2021, 17:21 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов завершил процесс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 16 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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«Спутник V» — отличный препарат. Чувствую себя прекрасно. … Никаких побочных эффектов нет», — отметил Черчесов.
https://twitter.com/TeamRussia/status/1361628184840667136
57-летний специалист начал процесс вакцинации 26 января.
В марте сборная РФ проведет первые матчи отборочного турнира к ЧМ-2022. Она сыграет с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта), Словакией (30 марта).