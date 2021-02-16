Тамбов, , 17:16 — REGNUM Российская премьер-лига (РПЛ) поддержала досрочное выделение футбольному клубу «Тамбов» средств. Данное решение принято на общем собрании РПЛ 16 февраля.

«Лига, выполняя взятые на себя обязательства, поддержала досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. … При условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых — реструктуризация долгов по зарплате и получение гарантий о допсубсидиях из др. источников», — отмечается в сообщении РПЛ.

На 22 января долги клуба «Тамбов» составляли 130 млн рублей. Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщал, что есть предварительные договоренности, согласно которым «Тамбов» должен получить порядка 51 млн рублей от спонсоров лиги.

При этом сообщалось, что клубы РПЛ готовы оказать помощь «Тамбову».