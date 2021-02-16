Мадрид, , 17:12 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал имена арбитров первой встречи 1/16 финала Лиги Европы между «Гранадой» (Испания) и «Наполи» (Италия). Об этом 16 февраля сообщает официальный сайт УЕФА.

Игру обслужит бригада арбитров из РФ. Главный арбитр — Сергей Карасёв, ассистенты — Максим Гаврилов, Игорь Демешко. Судьи на VAR — Сергей Иванов, Виталий Мешков. Резервный рефери — Владимир Москалёв.

Матч «Гранада» — «Наполи» пройдет 18 февраля в Испании.

Ранее УЕФА опубликовал также имена арбитров первой встречи 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо».

Игру обслужит бригада арбитров из Польши. Главный арбитр — Бартош Франковски.

Встреча «Краснодар» — «Динамо Загреб» состоится 18 февраля в Краснодаре.