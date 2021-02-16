Москва, , 17:07 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу возможных тренировок в команде чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По его словам, он готов обсудить этот вопрос.

«Такие серьезные вопросы надо обсуждать за столом. Идея о том, чтобы пообщаться, имеет право на жизнь», — передает слова Черчесова ТАСС.

Ранее Нурмагомедов заявил о желании стать профессиональным футболистом. Он является давним поклонником футбола.

«Это мечта детства. Футбол — это король спорта. С кем я только ни общался на эту тему. И с президентом УЕФА Чеферином, и с владельцем «ПСЖ», и с Криштиану Роналду», — отметил боец.

Нурмагомедов принял решение о завершении карьеры после того, как осенью 2020 г. одолел Джастина Гэтжи (США) и защитил титул.