Афины , , 23:46 — REGNUM План из 13 мер по защите спортсменов от притеснений, насилия и злоупотребления властью представил в греческом парламенте 15 февраля заместитель министра культуры и спорта Лефтерис Авгенакис.

Этот план, направленный на устранение недавних разоблачений олимпийских медалистов о сексуальном и другом насилии в этом секторе, был обнародован министром после вопроса депутата от Коммунистической партии Манолиса Синтихакиса о любительских спортивных ассоциациях. Авгенакис сказал, в частности, что Генеральный секретариат спорта создаст справочную службу для вопросов и запросов спортсменов, спортивных агентств и общественности, которые он будет продвигать по правильным каналам, и введет институт спортивного омбудсмена, который будет посредничать между различными сторонами при подаче жалоб.

По его словам, сотрудничество с Министерством труда и социальных дел поможет установить телефонный номер для звонков в случаях злоупотреблений, а для спортивных федераций и агентств будет разработан этический кодекс профессии по аналогии с международными организациями. По словам Авгенакиса, большинство из 13 мер будут реализованы в течение 2021 года.

План обсуждается на фоне широкого общественного резонанса, который вызвала история Софии Бекатору — греческой олимпийской чемпионки по парусному спорту (2004). В январе 2021 году Бекатору рассказала, как в 1998 году ее изнасиловал высокопоставленный спортивный чиновник, имени которого она не назвала.