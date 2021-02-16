Москва, , 15:28 — REGNUM Российские спортсмены в январе отправили пять запросов в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на терапевтическое использование запрещённых препаратов. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Отмечается, что в случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение на использование по медицинским показаниям тех или иных препаратов, в которых содержатся вещества, запрещённые Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В 2020 году РУСАДА сообщало, что получило 67 таких запросов. В 2019 году их было 104.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РУСАДА в январе открыло четыре дела о нарушении антидопинговых правил.

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