Москва, , 14:38 — REGNUM Чемпионат России по самбо будет проходить по новым правилам в новых весовых категориях. Об этом 16 февраля сообщил глава Всероссийской федерации самбо и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

«В правилах есть небольшие изменения, в частности это касается весовых категорий и возрастов», — цитирует Елисеева ТАСС.

Он отметил, что количество весовых категорий сократилось до семи, в у юниоров — до восьми.

Кроме того, откорректирована система замечаний и предупреждений, но это не будет оказывать влияния на тактику борьбы.

Чемпионат России по самбо пройдёт с 27 февраля по 1 марта в Оренбурге. Победители получат путёвку на чемпионат мира, который состоится 16−18 ноября в Москве, а серебряные призёры — на чемпионат Европы, который пройдёт 21−22 мая в Италии.