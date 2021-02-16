Хабаровск, , 14:34 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

На 28-й минуте нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов открыл счёт. «Амур» отыгрался в начале третьего периода, отличился Кирилл Рассказов.

В овертайме победную шайбу забросил чешский защитник «Амура» Михал Йордан.

На сегодняшний день «Амур» занимает 19-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 47 очков. «Автомобилист» идёт на 12-м месте с 64 очками.