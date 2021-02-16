Оттава, , 14:14 — REGNUM Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 6 февраля сообщается на сайте лиги.

Дадонов оформил дубль в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». В конце третьего периода он забросил первую шайбу и, тем самым, сравнял счёт — 5:5. А в овертайме он забил победный гол.

Второй звездой признан нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Доминик Кубалик, который сделал дубль в матче с «Детройт Ред Уингз».

Третьей звездой стал форвард «Каролины Харрикейнз» Брок Макгинн, набравший четыре очка в матче с «Коламбус Блю Джекетс» — два гола и два результативных паса.

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