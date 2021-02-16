Токио, , 12:52 — REGNUM Отборочный турнир среди боксёров на Олимпиаду в Токио будет отменён. Об этом 16 февраля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Отмечается, что турнир отменят из-за пандемии коронавируса. Соревнования были запланированы на июнь.

Кроме того, препятствием для проведения этих соревнований стало то, что с апреля на июнь был перенесён европейский отборочный турнир по боксу.

Теперь финальная квалификация на Олимпиаду будет проводиться на основе рейтинга боксёров.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.