Мельбурн, Австралия, 16 февраля 2021, 12:48 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Румынии Симоной Халеп в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Уильямс четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и 3 из 4 брейков.
В полуфинале турнира Уильямс сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.
Читайте также: Осака вышла в полуфинал Australian Open