Москва, , 11:31 — REGNUM Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) взяли 608 проб у спортсменов в январе. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Отметим, что в декабре 2020 года РУСАДА объявило о взятии 650 допинг-проб. Всего за 2020 год было отобрано 8294 пробы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря и. о. гендиректора РУСАДА Михаил Буханов заявил, что агентство досрочно выполнило годовой план по допинг-тестированию.

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