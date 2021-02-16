Сакраменто, США, , 11:14 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 136:125.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, записавший в свой актив 40 очков. Кроме того, защитник Джеймс Харден сделал трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 14 результативных передач.

В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал центровой Хассан Уайтсайд, оформивший дабл-дабл из 26 очка и 16 подборов.

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