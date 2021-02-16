Вашингтон, , 10:45 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 131:119.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, записавший в свой актив 37 очков. Кроме того, разыгрывающий Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 16 очков, 13 подборов и 15 результативных передач.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джон Уолл, сделавший дабл-дабл из 29 очков и 11 результативных передач.

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