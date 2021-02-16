Мельбурн, Австралия, , 10:06 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Карацев девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 8 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, семь ошибок на подаче и 4 из 14 брейков.

Отметим, что Карацев является 114-й ракеткой мира и дебютантом турниров «Большого шлема». Димитров занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге.

В полуфинале турнира Карацев сыграет с победителем матча между Новаком Джоковичем (Сербия) и Александром Зверевым (Германия).

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