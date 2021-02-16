Москва, , 10:09 — REGNUM Свои поздравления спортсменке Ангелиной Голиковой в связи с ее победой на дистанции 500 метров на чемпионате мира (ЧМ) по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) направил президент России Владимир Путин. Текст поздравления 16 февраля обнародован на сайте Кремля.

«Этот триумф убедительно подтвердил Ваше блестящее мастерство, отличную физическую подготовку и по-настоящему бойцовский характер, стал значимым вкладом в развитие замечательных традиций отечественной конькобежной школы», — говорится в сообщении.

Также российский лидер отметил, что самые добрые, искренние слова признания также адресованы тренерам и наставникам спортсменки.

«Желаю Вам новых спортивных успехов и достижений», — заключается в сообщении.

Отметим, ранее Ангелина Голикова стала победительницей забега на 500 метров на чемпионате мира в Херенвене и выиграла единственную золотую медаль сборной России. При этом она стала первой за 25 лет российской спортсменкой, которая победила на данной дистанции.