Москва, 16 февраля 2021, 09:25 — REGNUM Шахматный турнир претендентов возобновится 19 апреля. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).
Турнир претендентов пройдёт с 19 по 28 апреля в Екатеринбурге.
Напомним, турнир претендентов начался в Екатеринбурге 17 марта 2020 года, но был прерван из-за пандемии коронавируса.
Шахматисты успели сыграть все партии первого круга. В турнирной таблице лидерами являются Ян Непомнящий (Россия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), которые набрали по 4,5 очка.
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