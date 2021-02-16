Пекин, , 09:17 — REGNUM При опрокидывании десантно-штурмовой лодки на одном из водохранилищ острова Хайнань, находящемся на юге КНР, погибли два человека и еще трое числятся как пропавшие без вести. Об этом 16 февраля сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК) со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям.

По информации департамента, трагический инцидент произошел 15 февраля около 10:00 (05:00 мск) в Баотин-Ли-Мяоском автономном уезде.

Также уточняется, что в момент произошедшего ЧП на борту судна было 17 человек. При этом принадлежность лодки не сообщается.

Кроме того, отмечается, что сотрудники спасательных служб продолжают искать пропавших. Вместе с тем, по данным местных властей, лодка была рассчитана на 12 человек. По данному факту ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план по подъёму затонувших в акватории Дальнего Востока морских судов.