Мельбурн, Австралия, 16 февраля 2021, 09:00 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Анастасией Павлюченковой в матче третьего круга турнира в Мельбурне. Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:1, 6:4.
Касаткина один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, шесть ошибок на подаче и 6 из 11 брейков.
В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.