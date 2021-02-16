Мельбурн, Австралия, 16 февраля 2021, 08:55 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарёва и бразилец Марсело Мело проиграли во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в миксте.
Звонарёва и Мело потерпели поражение от американки Дезире Кравчик и британца Джо Солсбери со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
В четвертьфинале турнира Кравчик и Солсбери сыграют с победителями игры Андрея Клепач (Словения) / Нил Скупски (Великобритания) — Люция Градецка (Чехия) / Филип Полашек (Словакия).