Верона, Италия, , 08:42 — REGNUM «Верона» одержала победу над «Пармой» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Пармы» Юрай Куцка, реализовав пенальти. Спустя пять минут хавбек «Пармы» Альберто Грасси отметился автоголом.

На 61-й минуте полузащитник «Вероны» Антонин Барак забил гол, который оказался победным для его команды.

На сегодняшний день «Верона» занимает девятое место в чемпионате Италии, в активе команды 33 очка. «Парма» идёт на 19-м месте с 13 очками.

Читайте также: «Сассуоло» обыграл «Кротоне» в матче Серии А