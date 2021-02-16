Кадис, Испания, , 08:37 — REGNUM «Атлетик» (Бильбао) одержал победу над «Кадисом» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Атлетика» голы забили нападающий Алехандро Беренгер, оформивший дубль, а также защитник Унай Лопес и форвард Иньяки Уильямс.

На сегодняшний день «Атлетик» занимает 10-е место в чемпионате Испании, на счету команды 28 очков после 22 матчей. «Кадис» идёт на 15-м месте с 24 очками.

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