Мюнхен, Германия, , 08:29 — REGNUM «Бавария» сыграла вничью с «Арминией» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В первом тайме «Арминия» забила два гола. Отличились полузащитник Михел Влап (9) и защитник Амос Пипер (37).

На 48-й минуте форвард «Баварии» Роберт Левандовски отыграл один мяч, но уже спустя минуту хавбек «Арминии» Кристиан Гэбауэр вновь увеличил отрыв на два гола.

Тем не менее «Баварии» удалось отыграться. Голы забили хавбек Корентин Толиссо (57) и защитник Альфонсо Дэвис (69).

На сегодняшний день «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, на счету команды 49 очков. «Арминия» идёт на 16-м месте с 18 очками.

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