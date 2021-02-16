Якутск, , 08:25 — REGNUM В 2020 году в Якутии было построено шесть спортивных объектов, почти 400 тыс. жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. Это 43,5% от общей численности населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Так, по линии нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни» введен уникальный спортивный комплекс «Парус» в п. Нижний Бестях, готовится к открытию многофункциональный спортивный комплекс в селе Бердигестях, а по программе комплексного развития Дальнего Востока в городе Среднеколымске построен такой же объект.

В рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» возвели три объекта: спортивный зал в селе Харыялах, культурно-спортивный комплекс в селе Маймага и борцовский зал в селе Боробул.

На сегодняшний день в республике 394 466 человек систематически занимаются спортом, что составляет 43,54% об общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.

В 2021 году планируется сдача семи объектов спорта в Алдане, Чульмане и других районах Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Дальнего Востока стала главным претендентом на проведение международных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году. Конкурсная комиссия пришла к выводу, что после ремонта объекты спорта во Владивостоке и Артёме будут полностью соответствовать международным стандартам.