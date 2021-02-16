Владивосток, , 07:34 — REGNUM Столица Дальнего Востока стала главным претендентом на проведение международных спортивных игр «Дети Азии» в 2022 году. Конкурсная комиссия пришла к выводу, что после ремонта объекты спорта во Владивостоке и Артёме будут полностью соответствовать международным стандартам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать подробный план реконструкции инфраструктуры, чтобы обеспечить победу Владивостока в конкурсном отборе. По словам главы региона, проведение в городе столь крупных спортивных игр даст импульс развитию детско-юношеского спорта во всем Приморье.

«Рассчитываю, что муниципальные образования, Владивосток, министерство спорта Приморья приложат все усилия, чтобы эти соревнования провести на достойном уровне, показать все возможности нашего края», — сказал Кожемяко.

Дети-спортсмены будут соревноваться в 22 дисциплинах, из них 17 определены международным комитетом, как обязательные. Некоторые из них, в том числе традиционно-приморский вид спорта — гребля, пройдут в комплексе игр впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года проведение VII спортивных игр «Дети Азии» оказалось под вопросом — соревнования отложили до стабилизации ситуации в мире с коронавирусной инфекцией.