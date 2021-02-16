Токио, , 05:46 — REGNUM В Токио 16 февраля пройдёт первое после отставки Ёсиро Мори заседание специального совета по выборам нового председателя организационного комитета Олимпийских игр. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В состав совета входят восемь человек, в основном бывшие спортсмены. Мужчины и женщины представлены в нём в равном количестве. Совет должен обсуждать потенциальных кандидатов на освободившийся пост, среди которых главным является министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.

По информации агентства, выборы нового главы организационного комитета Олимпийских игр в Токио могут состояться до конца недели на заседании исполнительного совета оргкомитета.

Напомним, крупный скандал в Японии вызвали «сексистские» высказывания Мори, который заявил о снижении продуктивности заседаний из-за участия в них женщин. По его словам, рост числа женщин в федерациях и комитетах ведёт к тому, что на заседания стало уходить гораздо больше времени. Принесённые Мори извинения уже не смогли остановить разгоревшийся скандал, в результате которого он ушёл в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что МОК уважает и понимает решение главы оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори уйти в отставку.

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