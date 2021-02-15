Рига, , 23:38 — REGNUM Рижское «Динамо» приняло на своем льду казанский «Ак Барс» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» и завершилась со счетом 4:3 в пользу казанских гостей.

В составе хозяев по два результативных балла на свой счет записали форвард Микс Индрашис и защитник Мэттью Майоне. За гостей три очка в свой актив вписал француз Стефан Да Коста. Форвард «Ак Барса» набрал в текущем сезоне 54 (25+29) очка в 47 матчах и занимает четвертое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата.

Также в составе «Ак Барса» стоит отметить форварда Михаила Глухова, который впервые с сезона 2012/2013 смог забросить за сезон больше девяти шайб. Он забросил победный гол в ворота «рижан».

Рижское «Динамо» набрало 25 очков в 55 матчах чемпионата и занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс», набрав 86 очков, является лидером Восточной конференции, а также стал победителем дивизиона Харламова в шестой раз за свою историю.