Орландо, США, , 21:47 — REGNUM Согласно информации The Athletic, клуб НБА «Орландо Мэджик» пополнил свой состав.

По данным источника, «Орландо» заключило двусторонний контракт с разыгрывающим защитником Чейссоном Рэндлом. Он встанет на место Фрэнка Мэйсона в составе «Мэджик», который, в свою очередь, будет отчислен.

В текущем сезоне Рэндл выступает за «Оклахому» в G-лиге и набирает в среднем 20 очков за игру. Ранее он выступал в составе «Филадельфии», «Вашингтона», «Голден Стейт», «Нью-Йорк» и чешского «Нимбрука».