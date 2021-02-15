Москва, , 20:43 — REGNUM Московский «Локомотив» может подписать очередную звезду в свой состав.

Согласно информации «Матч ТВ», бывший капитан итальянского «Наполи» Марек Гамшик попал в поле интересов столичных «железнодорожников». Клуб планирует подписать словака на правах свободного агента, в переходе игрока заинтересованы сам главный тренер команды Марко Николич и генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

Также сообщается об интересе к Мареку Гамшику со стороны ЦСКА.

Последним клубом словацкого футболиста является китайский «Далянь Про». В их составе он провел 2019 и 2020 год, отличившись 6 (4+2) результативными действиями в 42 матчах.