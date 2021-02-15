Париж, , 19:56 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Килиан Мбаппе не уйдет из команды до окончания этого сезона. Об этом 15 февраля сообщает «Матч ТВ».

Нападающий решил остаться в клубе до конца контракта, который заканчивается летом 2022 г. Футболист уведомил руководство о своем выборе.

Также он гарантировал, что еще не договорился ни с одним клубом о своем возможном переходе.

Ранее отмечалось, что парижане могут продать Мбаппе в нынешнее трансферное окно, чтобы получить возможность подписать Лионеля Месси.

22-летний француз перешел в «ПСЖ» в 2018 г. В этом сезоне провел 28 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 9 результативных передач.