Хельсинки, , 19:52 — REGNUM Сборная Финляндии по хоккею находится на карантине после шведского этапа Евротура — в полном составе. Об этом 15 февраля сообщается на сайте Хоккейной ассоциации Финляндии.

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Тестирование выявило одного зараженного коронавирусом в составе команды. У заболевшего игрока и остальных членов сборной симптомов нет.

Продолжительность карантина при этом будет определяться местными органами здравоохранения.

Отмечается, что у спортсменов сборной Чехии, летевших вместе с командой Финляндии одним самолетом, положительных результатов тестов нет.

Шведский этап Евротура завершился 14 февраля.