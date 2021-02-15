Мюнхен, Германия, , 19:48 — REGNUM Экс-модель Playboy Мелисса Хоу обвинила защитника футбольного клуба «Бавария» (Мюнхен) Джерома Боатенга в доведении бывшей девушки Касии Ленхардт до суицида. Об этом 15 февраля пишет The Sun.

«Поведение парней вроде Джерома с девушками приводит к подобному исходу. Шокирована… Но Джером так долго играл с жизнями девушек, что нечто подобное должно было произойти», — цитирует Хоу.

Бывшая девушка Боатенга без признаков насильственной смерти была найдена мертвой в Берлине.

Незадолго до этого пара объявила о расставании.

Ранее сообщалось, что Боатенг покинул расположение команды перед финалом клубной ЧМ в Катаре — по личным причинам. Спортсмен пропустит финальный матч клубного ЧМ против мексиканского «Тигреса».