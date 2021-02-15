Дортмунд, Германия, , 19:42 — REGNUM Марко Розе — главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» — по окончании сезона возглавит футбольный клуб «Боруссию» (Дортмунд). Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба клуба из Мёнхенгладбаха.

В декабре 2020 г. дортмундская «Боруссия» отправила в отставку с поста главного тренера Люсьена Фавра.

В этом сезоне дортмундцы — на VI месте в Бундеслиге.

Розе работает с мёнхенгладбахской «Боруссией» с 2019 г. В нынешнем сезоне команда занимает VII место в чемпионате Германии.

Ранее в матче 21 тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью — 2:2.