Челябинск, , 18:17 — REGNUM В Челябинской области «Лыжня России» объединила более 15 тыс. человек. На старт вышли жители 30 муниципальных образований региона.

Основные старты состоялись в Магнитогорске, Златоусте и Челябинске. В столице региона собрались почти 5 тыс. лыжников, в Златоусте — 3 тыс., а в Магнитогорске — 2,5 тыс.

«Лыжня России» продолжится и 20−21 февраля. На старте ожидают почти 5 тыс. человек. Таким образом, все муниципалитеты региона примут участие в этом мероприятии.