Краснодар, , 17:04 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок. Об этом 15 февраля сообщает «Чемпионат».

Футболист уже перенес операцию.

Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 г. В нынешнем сезоне провёл 24 матча, забил 1 мяч, сделал 1 результативную передачу.

Ранее Апелляционный комитет УЕФА принял решение условно дисквалифицировать главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева на один матч. Такое решение принято в связи с задержкой начала матча группового этапа ЛЧ с «Челси», прошедшего в Лондоне.

Дисквалификация является условной с испытательным сроком в один год.