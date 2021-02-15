Берн, 15 февраля 2021, 16:59 — REGNUM Чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо выписан из больницы. Об этом 15 февраля сообщает Deportes Cuatro.
Гонщику придется носить специальный шлем с модификациями для поддержки челюсти. Такие изменения должны одобрить в Международной автомобильной федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля Алонсо сбил автомобиль близ швейцарского города Лугано. У него обнаружили перелом верхней челюсти.
В команде «Альпин» считают, что Алонсо успеет восстановиться к старту сезона «Формулы-1».
Сам гонщик выразил желание вернуться к тренировкам через 5−6 дней. Врач при этом отметил, что это представляется возможным, но у гонщика могут возникнуть проблемы с надеванием шлема.