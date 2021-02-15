Москва, , 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) обсудят ситуацию с футбольным клубом «Тамбов» на собрании, которое состоится 16 февраля. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что, кроме ситуации с «Тамбовом», клубы обсудят структуру календаря на сезон 2021/22, систему финансовой мотивации судей, а также изменения в санитарный регламент и регламент РПЛ на остаток текущего сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты «Тамбова» согласились простить клубу 30% долгов.

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