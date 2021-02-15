Москва, , 15:18 — REGNUM Форвард московского «Локомотива» Антонио Эдер покинет команду в летнее трансферное окно. Об этом 15 февраля сообщает Sport24.

По информации издания, «Локомотив» решил не продлевать контракт с 33-летним футболистом. Срок соглашения истекает летом 2021 года.

Напомним, Эдер играет за «Локомотив» с 2017 года. В составе «железнодорожников» он стал чемпионом России и выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В составе сборной Португалии Эдер стал чемпионом Европы в 2016 году. Он является автором победного гола в финальном матче того турнира.