Москва, , 14:23 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с венесуэльским футболистом Хосе Саломоном Рондоном. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба клуба.

Рондон перешёл на правах аренды из китайского клуба «Далянь Ифан». Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2020/21.

Отмечается, что Рондон присоединился к команде на сборе в испанском Кампоаморе и провёл первую тренировку.

Рондон играл за «Далянь Ифан» с июля 2019 года. В России он выступал за «Рубин» с 2012 по 2014 год, а также за «Зенит» с 2014 по 2015 год. В составе «Зенита» он стал чемпионом России и выиграл Кубок России.

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